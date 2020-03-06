確診音樂家入座觀眾席引恐慌，基隆率先提升文化場館防疫措施。（基隆市文化局提供／吳康瑋基隆傳真）

確診音樂家入座觀眾席引恐慌，基隆率先提升文化場館防疫措施。（基隆市文化局提供／吳康瑋基隆傳真）

中央流行疫情指揮中心今天指出，目前已掌握染液澳洲音樂家在台行程，一共公布103人需要居家隔離的名單，包括音樂家走下觀眾席後，座位周圍的公眾們，雖然中央尚未公布該名音樂家在台行程的途徑，但基隆市文化局為避免民眾恐慌及疫情延燒，率先公布將文化場館的出入口管制等防疫措施再度提升，自3月8日起，除停止舉辦所有千人室內活動，更將要求入館民眾需配戴口罩，未戴口罩者，將婉拒入館。

文化局指出，隨疫情發展，為降低傳染風險，文化局不僅會為入館民眾測量體溫及提供酒精消毒，而體溫若高於37.5度者將禁止進入，並定時加強環境清潔及消毒工作。另外， 3月份於文化中心內舉辦的千人室內活動，已要求停辦及延期。

文化局表示，針對5日中央流行疫情指揮中心最新公布的公眾集會因應指引，文化局已先行協調3、4月份演出活動儘量延後，針對如期辦理的演出活動，將要求觀眾以梅花、隔排座或其他得以保持相當距離之方式入座，演出單位提供名冊供文化局備查。

除了表演活動外，文化局也協調文化中心內的展覽，避免辦理開幕儀式；另外，視聽室也將暫停開放，以避免接觸傳染；文化局相關場地，如果無法掌握參加者情形，將一律不外借。

文化局說，有關後續各項活動辦理情形，將持續依據疫情發展調整，請民眾持續關注基隆市文化局官方網站，或基隆市表演藝術官方網站及文化局相關粉絲專頁，以獲得正確的活動資訊。

(中時 )