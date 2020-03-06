大陸國務院新聞辦6日在武漢舉行新聞發佈會時指出，截至目前為止，湖北省有超過3000醫護人員感染新冠肺炎，其中40%在醫院感染，60%在社區感染，但全數都不是傳染科醫生。
《人民日報》微信公眾號指出，中央指導組成員、國務院副秘書長丁向陽在新聞發布會上表示，迄今湖北省有超過3000名醫護人員感染新冠肺炎，其中40%在醫院感染，60%在社區感染。
報導說，被感染的3000名醫護均為湖北省醫護人員，均為非傳染科醫生。至於由大陸各地馳援湖北省的4萬多名醫護人員，到目前沒有感染報告。
(中時電子報)
大陸國務院新聞辦6日在武漢舉行新聞發佈會時指出，截至目前為止，湖北省有超過3000醫護人員感染新冠肺炎，其中40%在醫院感染，60%在社區感染，但全數都不是傳染科醫生。
《人民日報》微信公眾號指出，中央指導組成員、國務院副秘書長丁向陽在新聞發布會上表示，迄今湖北省有超過3000名醫護人員感染新冠肺炎，其中40%在醫院感染，60%在社區感染。
報導說，被感染的3000名醫護均為湖北省醫護人員，均為非傳染科醫生。至於由大陸各地馳援湖北省的4萬多名醫護人員，到目前沒有感染報告。
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