新冠肺炎疫情全球擴散，中央流行疫情指揮中心因應防疫徵調全台醫護人員，徵調期間每日再發津貼，醫師每人每日1萬元，護理人員每人每班5000元，國民黨立委洪孟楷質質疑，醫護人員接觸病患時間更長風險更高，津貼卻比醫師少，有點勞逸不均。對此，衛福部長陳時中，基本上進到加護病房內的風險或危險津貼，醫護人員跟醫生都會是1萬元，後續仍須等相關預算通過後才能公告。

行政院長蘇貞昌今率部會首長到立法院進行施政總質詢，洪孟楷指出，防疫期間，第一線醫護人員很辛苦，不過醫生每天補貼1萬元津貼，醫護人員5千元，這樣有點勞逸不均，建議是否可以多給醫護人員補貼。

陳時中回應，基本上醫護人員跟醫生津貼都會設定成一樣，都是1萬元，不過還要等相關預算通過後才敢公布。他說，根據以前的經驗，有時候政府補貼是針對醫院，結果醫院是根據工作量發放，反而第一線的醫護人員沒有得到相關的支持，這次相關規定任何經費補助補償，都要按著一定比例避免失衡。

中央疫情中心目前針對韓國、義大利、伊朗、大陸及港澳地區發度三級警示，日本跟新加坡二級警示，洪孟楷質疑，日本確診案例數破千，為什麼沒調升為三級警示，外交部稱交由中央疫情指揮中心決定，是否有政治考量或部會間互踢皮球。

陳時中說，日本按例要把鑽石公主號拉出來看，日本本身實際確診案例300多例，但日本人口是台灣的五倍，確診比例密度還沒到特定程度，也沒有突然往上升的趨勢，目前還在觀察思考。

蘇貞昌強調，外交部是尊重專業，不是把責任推給衛福部，日本確診數量及趨勢不向韓國那麼快速。

此外，東京奧運預計今年7月如期舉行，洪孟楷詢問是否有針對奧運國家代表隊作疫情防護計畫。教育部長潘文忠表示，因疫情持續變化，具體措施仍在規劃，但確定全部選手與教練將坐商務艙前往日本參賽。

(中時 )