天忌英才，台大物理系最年輕教授龐寧寧過世，引起台大校園震撼！作家顏雅擇昨在臉書上震驚表示，龐寧寧是台大物理系第一名畢業，拿到哥倫比亞博士後回台，是台大物理系有史以來最年輕的教授，與她同為台中曉明女中校友，顏雅擇記得她是永遠的第一名。

顏雅擇說，龐寧寧（Ning-Ning Pang）是隔壁班同學，彼此並不算認識。但在成長過程中，就是有這種人，明明沒直接來往，但還是會在我們人生留下印記，大大影響我們看世界的方式。

「我跟人聊到我的成長，不講到曉明則已，如果講到，都會講到龐寧寧。」顏雅擇回憶，龐寧寧是初二才轉來，一來就每次考試都全年級第一。第二名有一群人在輪，第一名永遠是她，而且一定是遙遙領先，不像二三四名分數都擠一起。初三有一次破例不是她，被我們議論好久。

顏雅擇解釋，為什麼她影響自己看世界的方式？「因為她讓我在13歲就明白，名次真的沒什麼好爭的。有龐寧寧在，別人想拚第一就是無聊。她讓我早早認識到，讀書不應計較名次，大好時光應用來追求自己真正有興趣的事。」

顏雅擇還提到，很多人是看到別人家裡有錢而意識到世界不公平，自己卻是因為龐寧寧太優秀而意識到世界不公平。她做什麼都好輕鬆，永遠寵辱不驚，很穩。顏雅擇說，如果在以後日子裡有花比較多精神去精進自己，而不是浪費力氣爭公平，還真要謝謝她。

顏雅擇感嘆，沒想到是這麼優秀的她，五十出頭就離開，害她昨日整天都在想人生公不公平這問題。

顏雅擇回憶龐寧寧這個人，形容她不是瓊瑤女主角那種氣質，而是儒家經典「無入而不自得」，道家「出遊從容」，佛家「拈花微笑」那種氣質。顏雅擇承認這樣來形容一個初中女孩很奇怪，但回憶就是如此，在我們都還很毛躁，很自我中心的年紀，她就已經往那個方向發展了。

(中時電子報)