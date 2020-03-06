為了滿足客戶多元需求，提升客戶行動網路的使用體驗，中華電信針對開台前申辦5G旗艦手機購機方案的客戶，今(6)日推出「5G Pass體驗」，凡申辦於今(109)年開台前上市的5G手機，搭配大4G購機方案、青春無敵學生方案，即可於開台後享不加價、有感體驗5G超高網速及應用服務12個月，體驗期間優惠內容及收費與4G合約相同，讓客戶享受5G早鳥禮遇。此外，中華電信亦提供「5G VIP Pass 自動升級禮遇」，凡申辦大4G月繳1399(含)以上購機方案，享有於開台當天不加價、免換約，優先自動升級為5G客戶的尊寵禮遇。

針對 5G 布局，中華電信2018~2019年持續加碼行動通信基礎建設，4G基地台數量領先業界，並持續積極布局5G，在行動寬頻業務5G首波釋照中，於3.5GHz及28GHz兩個頻段皆取得最大頻寬。未來將以綿密的4G涵蓋加上5G超高網速及創新多元的5G應用服務，提供客戶更佳的服務品質！

中華電信指出，上述5G方案活動時間自109年3月10日起至本公司5G開台前，Samsung Galaxy S20 5G全系列旗艦新機率先適用，可至中華電信網路門市及服務據點申辦。

為了讓星粉搶先擁有Galaxy S20 5G全系列新機，中華電信宣布自109年3月10日12點起至3月16日17點止，於中華電信網路門市與服務據點開放限量預購，3月18日起即可優先領機。申辦「大4G方案月繳999元(含)以上，享行動上網吃到飽、最大網內免費講，Samsung Galaxy S20 5G全系列機型享限時購機折價3,000元」，再獨家贈送明台產險碎屏險一年(理賠上限5,000元，須至中華電信服務據點領機)。

此外，預購Galaxy S20 5G加贈原廠無線閃充行動電源及配件購物金1,500元；Galaxy S20+ / S20 Ultra 5G 限量預購禮Galaxy Buds+真無線藍牙耳機(原價5,490元)；另行動VIP客戶再享最高折扣5,000元，即享購機折價最高8,000元的優惠。

(中時電子報)