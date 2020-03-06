王少偉上《女人我最大》分享「為什麼一直遇到渣男」，也教大家如何選擇對的男人，他列出了6大「渣男語錄」，其中一句「我跟她真的沒什麼」，坦言自己還真的講過這句。他曾經有個圈外的交往對象，當時正在拍一部戲，有次下戲，女主角就傳了訊息給他，但是是叫他劇中角色名，傳了：「XX(劇中名)，你離開之後我好想你。」他當下認為是進入角色的方法，就回了：「不要擔心，過幾天我就回去了。」結果訊息被女朋友看到，他解釋這是誤會，解釋：「我們真的沒什麼。」但女朋友認定他跟女主角有曖昧。「有女友的話，這樣的內容一定會有誤會。」

主持人藍心湄也分享，之前有朋友跟男友吵架，要閃躲時不小心踢到桌腳，腳指甲翻起來，客廳都是血，哭著打電話給她。後來去醫院縫完針，準備去警局報案，警察表示這是自己踢到的無法報案。日後那男生很憤怒，想找她報復，嚇得她整整一個月都不敢化妝出門，怕被認出來！

(中時 )