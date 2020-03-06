專業特用化學材料通路商—崇越電(3388)2月合併營收4.83億元，月減9.05%，由於大陸多數客戶已經復工，崇越電通表示，營運將逐步恢復正常，第2季有機會追回第1季部分營收。

大陸雖因新冠肺炎疫情延後開工，但因其他地區客戶仍正常出貨，崇越電通2月合併營收僅月減9.05%，但和去年同月相較仍年增18.58%；累計前2月合併營收為10.13億元，年減4.61%。

崇越電表示，大陸市場多數客戶已經復工，預估3月營運會逐步恢復正常，第2季應有機會追回部分營收，但仍將視疫情之發展而定。崇越電2019年合併營收77.72億元，年減9%，歸屬母公司稅後盈餘為3.76億元，年減18.9%，每股盈餘為5.1元；公司董事會通過每股將配發現金股息3.6元。

崇越電通表示，今年股息配放率70%略低於往年80%，主要是考量目前全球受到新冠肺炎影響經濟景氣，未來市況仍存在諸多不確定因素，因此多保留一些現金部位以因應後續可能的狀況，公司將持續密切留意疫情對產業市場的變化，並適時做出因應措施。

(時報資訊)