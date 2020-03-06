鑽針廠—尖點(8021)2月合併營收為1億6694萬4000元，月減17.3%，受到新冠肺炎疫情及公司縮減鑽孔營運規模等因素影響，尖點認為，第1季營收及獲利有不確定性，且是否影響至第2季仍待觀察，不過由於市場需求持續存在，若疫情受到控制，供應鏈恢復正常，預期之後季度，因收斂轉投資規模的減虧效益可望持續顯現，尖點獲利能力上期望能較前一年度好。

受到新冠肺炎疫情影響，尖點2月合併營收為1億6694萬4000元，月減17.3%，年減5.3%，累計前2月合併營收為3億6887萬5000元，較去年同期減少14.4%。

大陸地區受到新冠肺炎疫情影響復工緩慢，尖點大陸廠區2月底復工率約50%到60%，3月是否能恢復正常取決於疫情受控程度，公司目標是3月復工率達80%，而台灣尖點亦產能全開，全力支援大陸地區鑽針需求。

尖點管理中心總經理林若萍表示，受到新冠肺炎疫情及公司於去年縮減鑽孔營運規模約20%，第1季營收及獲利有不確定性，疫情是否影響至第2季仍待觀察，由於市場需求持續存在，若疫情受到控制，供應鏈也恢復正常，預期之後的季度，雖營收成長因聚焦收斂策略受限，但收斂轉投資規模的減虧效益可望持續顯現，獲利能力上期望會有比前一年度好。

2019年尖點資本支出約3.5億元，今年暫訂約2.5億元到3億元間。

(時報資訊)