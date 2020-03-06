警防疫品誰出？藍綠不同調 基層警呼：誰都好快發吧！(翻攝自新北市警察局臉書／戴上容新北傳真）

內政部長徐國勇5日宣布暫停全國酒測，下午改口地方性酒測依然進行，行政院長蘇貞昌6日則改口指「全國酒測照常」，引爆社會輿論；對此新北藍綠議員各抒己見，另對「警察防疫用品，該由中央還是地方提供？」，也明顯不同調。

針對徐國勇5日宣布暫停全國酒測，新北市議員李坤城緩頰，中央首次回答比較快，後面有說明完整，目前仍照辦酒測。新北市政府該怎麼做就怎麼做，「第一線人員防護用品像是手套、護目鏡等，應由市府提供給第一線員警」，避免人員承擔風險。

藍營議員陳偉杰則批，中央政策宣導上稍顯草率，原先「暫停全國酒測」容易讓人有僥倖心態，目前全國防疫用品由中央統籌發送，「員警的防疫用品也應由中央支配」，地方與中央要密切配合，讓中央更細膩準備好防疫用品，員警第一線面對人群，工作已經壓力非常大，政府宣示、推廣要更清楚，勿讓人無所適從。

新北基層員警透露，警察輪班施行酒測，配有口罩、酒精用品，其他像是護目鏡、手套是由各分局自行提供，所以「有些人是沒有護目鏡、手套」。

員警表示，雖然大部分員警認為酒測，應該很難遇到新冠肺炎的民眾，但是總害怕萬一，若有手套、護目鏡等防疫用品，可增強心理層面，「希望無論地方、中央誰都好，都能夠趕快主動提供」。

(中時 )