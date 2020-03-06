撿到提款卡起了貪念，浙江一名男子多年前撿到別人遺失的提款卡，但他不但沒有交給警方獲銀行，還想著要猜出密碼就這樣過了幾年，有天他竟然不小心把自己的5000人民幣(折合台幣約2萬)轉進這張陌生人的卡裡相當懊惱。

諸暨日報報導，浙江有名李姓男子，10多年前撿到了一張銀行提款卡，但他起了貪念想碰碰運氣，竟然把卡片收進錢包，多年來一直試著要猜出密碼沒成功。

日前李還陰錯陽差的不小心把自己的5000元人民幣轉進了這張卡，他心急的想趕快把錢拿回，因此多次連續打錯密碼後，卡片終於被凍結，讓他心疼，但又怕說出去被嘲笑。

心情不好的李男便借酒澆愁，喝醉的藉著酒膽到派出所報了警。經過警方和銀行的協助，成功取出這筆5000元。

根據失主回憶，自己當時領完錢後，在回家的路上就掉了，裡面沒有錢因此也沒特別去銀行處理

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(中時電子報)