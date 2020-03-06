6日據日本放送協會(NHK)報導，截至當地時間3月6日下午4時，日本新冠肺炎累計確診病例增至1067例，累計死亡12例。

其中，在日本國內的日本人和中國遊客等累計確診357例；「鑽石公主號」郵輪累計確診696例；以及乘坐日本政府包機回到日本國內的14例。

(旺報 )