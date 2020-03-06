日本新冠肺炎累計確診病例增至1067例 18:042020/03/06 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 6日據日本放送協會(NHK)報導，截至當地時間3月6日下午4時，日本新冠肺炎累計確診病例增至1067例，累計死亡12例。 其中，在日本國內的日本人和中國遊客等累計確診357例；「鑽石公主號」郵輪累計確診696例；以及乘坐日本政府包機回到日本國內的14例。 (旺報 ) #日本 #病例 #國內 #肺炎 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 花火節延期澎湖觀光慘兮兮 縣長親自拉客 10:572020/03/02 社會 因應新冠肺炎疫情 台東縣政府實施管制、量體溫 16:392020/03/02 生活 世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 09:012020/03/04 兩岸 陸31省新增新冠肺炎確診病例119例 新增死亡病例38例 10:182020/03/04 兩岸 新冠肺炎疫情未明 南投今晚運動夜市臨時喊停 18:322020/03/04 體育 抗疫新藥研發 武田參一腳 04:102020/03/05 全球財經 獨家》北中南隔離包一次看 宛如普渡 10:532020/03/05 生活 桃園發高燒不治男 檢驗出爐非新冠肺炎患者 14:402020/03/05 社會 《國際社會》新加坡防疫指揮官：新冠肺炎開始像「大流行瘟疫」 11:082020/03/06 財經 打擊新冠肺炎假消息 臉書推特YouTube全面防堵 17:102020/03/06 科技 國際熱門新聞 這一天 新冠肺炎疫情在英國創下3個第一 - 國際 誰敢收？新天地捐3億贖罪 下場超冏 - 國際 鬆口談當年不倫戀 柯林頓：恨自己傷害希拉蕊 - 國際 至尊公主號乘客又1死 生病夫婦加州玩透透 - 國際 被罵的臭頭 你不知道的世衛總幹事譚德塞 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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