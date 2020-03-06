6日據韓媒報導，韓國中央防疫對策本部6日通報，截至當地時間6日下午4時，韓國較當日零點新增309例新冠肺炎確診病例，累計確診達6593例。

6日，韓國新修訂的《傳染病預防管理法實施條例》正式實施，根據新規，在傳染病疫情嚴重時期，防疫部門有權禁止醫療物資出口。

(旺報 )