二月中即在門市試水溫祭出「4G升5G早鳥案」的台灣大哥大今(6)日正式宣布，凡是新申辦、攜碼、續約1,399元4G指定專案，享最高價值2,500商品外，在5G開台後，可換約5G指定專案，再加碼送2,500元的5G手機折價。此外，自3月10日預購日至6月30日止，消費者申辦1,399元以上4G資費方案，搭配三星5G手機Galaxy S20旗艦系列，除享4G換約5G指定專案外，換約後再享5,000元月租費減免。

台灣大哥大指出，他們是最早提岀5G早鳥優惠方案的電信公司，二月中旬在門市試水溫，一推出立刻獲得的客戶高訊問度，並在社群引發高度討論與同業的關注，台灣大表示，從即日起到6月30日，針對新申辦、攜碼、續約1,399元4G指定專案的用戶，在5G開台後，除可換約升級到5G，並送好禮三選一，包括價值2,490元的myAir、市價1,445元的Chromecast、價值2,475元的Google Nest Mini智慧音箱加上Yeelight智慧燈泡，以及2500元的5G手機折價。

另外，自3月10日預購日至6月30日止，消費者申辦1,399元以上4G指定專案，並搭配購買三星5G手機Galaxy S20旗艦系列，也可享在5G正式開台後，換約成5G指定專案，再獲得5,000元的月租費減免，提供一般消費者體驗到5G更高速、低時延的行動寬頻服務。

台灣大經過兩階段5G競標，順利取得5G頻段，不僅可提供各類超5G服務與應用的高速頻寬，發展各項創新應用；同時在頻譜競標後，也將全心投入5G基站，力拼以最快的速度開台，衝5G涵蓋率。

(中時電子報)