新冠肺炎疫情不止，新北教育局日前公布，授權家長日各校用「書面」代替辦理，各校紛推出替代方案。三和國中校長施青珍表示，為讓九年級家長更了解升學管道，家長日獻出教學生涯的「第一次」直播；東海高中校長王建富則以影片替代，校方卯盡全力讓溝通無障礙。

施青珍表示，為讓九年級的家長更了解升學管道，原定由她在大禮堂主講的「升學演講」，改由線上直播進行，近日她也架起燈光、投幕等在教室練習，並直言「這是人生第一次當直播主，好緊張啊！」家長日當天，家長可從直播頻道中發問，由各處室總動員協助蒐集問題，線上即時解惑。

施青珍也鼓勵校內教師多運用「線上講課」，配合教育局超前部屬的3大「雲端行政」、「線上教學」及「彈性補課」方案，降低萬一停課的衝擊。

東海高中校長王建富則以書面資料、影片，取代面對面的親師懇談，另外也邀請導師集思廣益，利用直播、影片、PPT等方式，與家長溝通無障礙。

(中時 )