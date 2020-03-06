高市府工務局落實工程稽核管理制度，填平地下道、拆陸橋、施作鐵路地下化示範園道等各項工程及專案屢獲中央及地方獎項肯定。中華地下道6日順利功成身退、正式通車，也宣告都市紋理縫合階段性任務圓滿達成。

2019年工務局推行全新政策，包含路平五大措施、道路挖掘管理12項措施、建照無紙化及流程簡化100天、違建執行要點放寬雨遮及棚架規定等，讓行政效率及工程品質管理有效提升。

公共工程品質關乎都市景觀及居民生活品質，工務局2018年底開始執行「全方位總體檢」制度，針對道路考評、工程材料稽核、公園綠地巡查等落實稽查管理制度。

除了高市府研考會已成立的公共工程督導會報外，工務局內部還有兩週1次的府管動態會報、每週1次的工程督導機制。凡所屬工程處辦理施工中的查核金額以上工程，如前瞻計畫、搶災工程、中央補助工程等標竿工程，皆列入督導範圍。

據統計，工務局2019年已辦理57次督導作業，督導成績甲等以上比率佔82.5％，顯示高市公共工程進度與施工品質良好。

工程材料攸關工程品質，工務局與9家稽核實驗室合作，不定時抽查瀝青、混凝土、鋼筋水泥等材料工廠。為了維護稽核品質，工務局同時也聘請專家及全國認證基金會，定期校正實驗環境及準確性。

努力之下，去年工務局榮獲44項中央及民間相關獎項，內政部營建數的「道路考評」更是榮獲總成績優等、第1名的佳績。

(中時 )