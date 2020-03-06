黃姓女老師3年前參加419反年改陳抗，警方指控她拉扯立委邱志偉，並公布個資，但她到案後檢視蒐證影片，確認她沒有動手，自認名譽受損，提告請求國賠66萬餘元。台北地院認定台北市警局確實損害黃女名譽，但提告已逾時效，只能判黃女敗訴，可上訴。

黃女主張，她2017年4月21日前往中正一分局說明，檢視蒐證影片後，確認她並無拉扯邱志偉的行為，警方卻繼續對外公布她的全名、年齡、職業，25日更捏造她用身體阻擋邱志偉，涉違反社會秩序維護法，案經法院裁定不罰，警方卻不認錯，未主動對外發新聞稿澄清。

黃女說，因警方違反偵查不公開等規定，致多家媒體大肆報導她的事情，甚至「維基百科」都刊載錯誤事實，造成她名譽受損、遭親友奚落，心靈受創迄今長達2年，遂請求內政部、警政署、刑事局、台北市警局及中正一分局等單位共同國賠66萬7920元，並登報道歉。

警方抗辯，案發當天確實有群眾激烈阻擋政府官員進出立法院，屬社會治安重大案件，公布嫌疑人的照片及所涉案由，讓民眾能主動提供資訊給警方偵辦，合於相關規定，並無不法；黃女在參加陳抗前是電視節目來賓，姓名、職業早已被公開，警方未向媒體透露黃女個資。

警方並指，依據電視台的新聞畫面，黃女確實有與警方發生拉扯，到案筆錄時也坦承有意圖阻擋邱志偉，縱使法院判決不罰，也不能說警方故意虛構事實或誹謗；此外，黃女直至2019年7月15日才提告請求國賠，已逾2年時效。

法官勘驗警方蒐證影帶及提供媒體的相片，都看不出黃女有拉扯邱志偉，相關卷證也無人指控黃女，台北市警局公布黃女照片並標註「涉嫌拉扯立委邱志偉」，確實損害黃女名譽，應負賠償責任，但請求權時效於2019年4月21日屆滿，已逾時效，遂駁回黃女國賠聲請。

(中時 )