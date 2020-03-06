美國民主黨總統候選人初選經過「超級星期二」後，形勢演變成前副總統拜登與左翼聯邦參議員桑德斯之爭。因此，繼紐約前市長彭博後，矢志成為美國首位女總統的麻薩諸塞州聯邦參議員伊麗莎白．華倫（Elizabeth Warren）5日也正式宣布退出角逐，令民主黨初選成為了「老白男」的對決。

華倫5日向支持者說：「我不再參與2020年總統選舉了，但這場戰鬥、我們的戰鬥，還沒結束。」她的退選也意味著，美國在今年底大選中不會產生女性總統。華倫含淚說：「小女孩們只能再等四年，才可能看到美國出現女總統。」民主黨初選中仍有一位女性參選人，民主黨聯邦眾議員加伯德（Tulsi Gabbard），但其支持率不足以支撐其奪得提名。

BBC中文網指出，華倫的高開低走，再次印證美國女性政治家的困境。她們面臨更嚴苛的「可選性」（electability）、「可親性」（likeability）審視，背負要「討人喜歡」的壓力。在前國務卿希拉蕊於2016年大選中遭遇滑鐵盧後，民主黨人似乎還沒準備好再次推舉一位女性作為總統候選人。

華倫曾經是民調的領跑者，但在初選中始終無法超越同屬黨內左翼的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯。她在首站愛荷華州名列第三，在接下來的兩站跌落到第四、五名。華倫在「超級星期二」未能贏下14個州中的任何一州，成為壓倒她選戰的最後一根稻草。華倫在主場麻州僅得第三名，這是任何一位參選人都難以承擔的尷尬戰果，她最終只能黯然退出白宮之戰。

在支持其他競選人的問題上，現年70歲的華倫表示需要時間考慮。華倫在2018年底早早加入選戰，主張對華府進行「重大的結構性改革」，誓言讓權力從大公司和富人手中向勞動階級傾斜。她與桑德斯同被認為是民主黨總統競選陣營中的「激進派」，二者在健保、教育等領域政策主張相似，她的退選被認為對桑德斯的選情有利。

(中時 )