新北小女警頻破案 淡水分局長婦女節贈花、面膜表表心意（翻攝照片／戴上容新北傳真）

「國際婦女節」即將到來，淡水警分局分局長張國哲今(6)日上午特地前往各單位贈送美麗的玫瑰花、面膜及蛋糕餐盒，提前祝福所有女性同仁「38婦女節」快樂，並感謝她們在職場的奉獻與付出。

兩性平權時代，警察工作女性人數也逐年增加，她們擁有男性較欠缺的細膩溫柔特質，且無論工作能力或是專業素質，都不會遜於男性同仁，就淡水分局而言，過去ㄧ整年女性同仁優異表現屢獲讚許。

中正路派出所警員蔡宜真去年12月23日透過細心的拼湊各種資訊，於1小時內即尋獲因心情不好北上到淡水找網友而失聯的少女返家；中山路派出所警員曾郁芬與張艾婷臨櫃耐心地勸說民眾，避免遭受詐騙；水碓派出所警員謝欣余夜間冒雨協助徘徊輕軌軌道上的8旬失智老婦返家等等，證明女警讓警察工作的推動更有加乘的效果。

分局長張國哲表示，婦女節是國際間表彰婦女對家庭、社會貢獻所訂定的節日，淡水分局有多位女性同仁在工作崗位可圈可點，表現傑出，是治安團隊不可或缺的要素，為讓她們度過一個甜蜜又難忘的「三八婦女節」，特別致贈象徵熱情活力的紅色玫瑰花，希望她們都能在自己的工作崗位上，充滿熱情活力。

(中時 )