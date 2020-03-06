觀賞演出及進入場館均全面測量體溫，而且採行較嚴格標準。(台南市文化中心提供／曹婷婷台南傳真)

中央流行疫情指揮中心5日公布澳洲一名曾來台演出音樂家確診，文化部也同步公布防疫因應原則，其中提到座位區採梅花座，台南市長黃偉哲今日受訪表態支持，他說，萬事莫如防疫急，防疫非常時期，要讓民眾安心欣賞藝文表演，否則觀眾也會擔心周邊有無感染疑例，無法安心專心欣賞表演。

黃偉哲也強調，室外文化活動只要做好防疫措施，還是可以如期正常舉辦，這點也請大家放心，台南一定會做好防疫作為。

台南市文化局表示，根據指揮中心規範，千人以上活動建議緩辦、千人以下活動則需擬定「防疫計畫書」，如主辦單位無法有效因應，將要求暫停辦理，已勸導打算如期舉辦的主辦單位，活動如達公眾集會標準，須嚴守指揮中心的6項風險評估指標，以及文化部的「防疫因應原則」辦理。

文化局統計，3、4月僅台南、新營及台江三文化中心舉辦大型演出活動，多數均已由主辦單位主動提出取消或延期，「2020新營藝術季」4月室內活動取消，「2020心豐藝術季」延至下半年舉辦，「2020台江文化季」將徵詢地方意見後宣布調整方式。

另外，市府與中華民國畫廊協會及大億麗緻合辦「2020台南藝術博覽會」已延至5月15至17日，僅分散10處畫廊，進場人數有限的「2020台南新藝獎」維持辦理，文化局已請各合作畫廊加強防疫措施。

文化局表示，目前場館防疫措施，觀賞演出及進入場館均全面測量體溫，而且採行較嚴格標準，額溫達37度或耳溫達38度，將予協助退票或婉拒入場。進入演藝及展覽空間建議全程配戴口罩，第一線服務人員也全程配戴口罩，演出及集會座位安排，都須拉開適當距離。

產業紓困部分，黃偉哲日前請文化局就文化單位委外經營點進行租金減免進行研議，目前文化局刻正進行彙整簽陳市長核定，相關額度及時程將於下周正式公布。

(中時 )