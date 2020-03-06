遠傳電信6日公布5G購機資費早鳥方式，搭配指定資費，即享5G優先體驗12個月，申辦1399以上方案，未來不加價優先升級為5G客戶。

遠傳表示，發展5G遠傳當仁不讓，遠傳這次取得5G 3.5GHz頻段的頻寬80MHz，具有超高網速特性的28GHz頻段也獲得400MHz的頻寬，在兵家必爭的3.5GHz頻段中取得魚肚（魚前腹Otoro）絕佳位置，加上既有的頻譜，遠傳將藉由「夢幻旗艦」般的頻譜資源，讓遠傳用戶體驗優質5G服務。

為讓用戶搶先體驗5G網路魅力，針對開台前來遠傳申辦5G手機的早鳥用戶，遠傳6日宣布推出免費體驗遠傳5G高速上網方案，3月即將上市的Samsung Galaxy S20 5G旗艦系列手機，率先適用。

遠傳10日起開放預購Samsung Galaxy S20 5G旗艦系列手機，獨家販售S20最吸睛的「晴空粉」色，預購S20手機享有登錄送無線閃充行動電源及加碼送1,500的指定原廠配件及穿戴購物金，S20+與S20 Ultra（256G）可享最新發表市價高達5,490的Galaxy Buds+ 真無線藍牙耳機。

此外遠傳也祭出手機專案價限時加碼，指定資費享折價3,000元，白金會員續約最高再折5,000元，S20星旗艦手機最低0元起，獨家再周周抽三星65吋QLED量子電視。

遠傳5G上網免費體驗係指遠傳5G開台後，符合本活動資格用戶享有5G網路體驗12個月，體驗期間優惠內容及收費同4G合約及另享5G網速體驗。開台當天遠傳會以簡訊通知用戶5G體驗啟動事宜。用戶於體驗期間內可升級至5G資費，升級方式將另行公告；體驗期間屆滿，未升級者則維持原4G約內容，不再享有5G網速。申辦1399以上資費方案，用戶將於5G開台當天自動升級至對應5G方案，並保障客戶合約期間內享有5G方案及權益，將優於或等於原4G合約，月繳金額比照原4G合約之月繳金額計收。

(工商 )