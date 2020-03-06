適逢一年一度3月8日國際婦女節，共享機車 WeMo Scooter 公布女性騎士成長比例。歡慶佳節，WeMo Scooter 推出女力專屬優惠，3月8日起至3月19日，凡於活動期間女性會員騎乘 WeMo Scooter，就有機會獲得三小時無限騎機會，暢遊城市無負擔，自在享受掌握方向的自主感。

WeMo Scooter 營運車輛輕巧便利，專業外勤團隊每日消毒與維護，提供全方位的貼心車聯網便利服務，更有全天候專人客服與AI智慧機器人客服可即時回應問題，對於女性消費者而言是最佳且安心的代步工具。

有別於傳統機車租賃是以男性消費者佔多數，根據 WeMo Scooter 大數據顯示，女性會員持續穩健成長，3年來成長超過30倍，其中又以18-24歲年輕族群成長最快，且女性會員成長率是男性的3倍。同時女性夜貓族比例也持續增加。

WeMo Scooter 鼓勵女性騎士奔馳出自己的道路，善用便利交通新選擇，追求無限可能的自由精神，享受安全騎乘的樂趣。歡慶3月8日國際婦女節， WeMo Scooter 系列歡慶系列活動詳情請見Facebook公告。

(中時電子報)