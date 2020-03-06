新北市五股垃圾山內藏多項治安、公安和環保隱憂，數10年來被視為「都市毒瘤」，市長侯友宜上任後宣示鐵腕掃蕩，今日則由副市長謝政達帶隊，拆除不願合法化的業者，5月底前將再強制拆除90間違建，期望能在短時間內改善垃圾山之環境品質，並減少公共安全及環境汙染之疑慮。

據了解，垃圾山占地約140公頃，由地方角頭所把持，每年光是租金和土方利益就高達10億元，除違法土資場外，還內藏賭場與毒品收入，被附近民眾視為「治安死角」、「法外之地」。

而侯友宜上任後宣示鐵腕掃蕩，全面清查佔用國有地的650家業者，目前有347家有意配合政策合法化，市府將輔導業者依法申請使用，其餘業者則將分階段拆除，去年就已針對造成重大汙染和佔用國有地的189家非法業者強勢執法。

新北市副市長謝政達今日再度帶隊進入垃圾山，宣示5月底前將拆除90間違建，除重罰開鍘，也要求業者恢復地貌原狀，期望在短時間內改善五股垃圾山環境品質，並減少公共安全及環境汙染之疑慮。

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(中時電子報)