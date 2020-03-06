政務委員張景森又開砲，這次是針對國土計畫法的修法，痛批立委吳斯懷反對修法，稱國土法被立院壓了23年都沒過，在2015年政黨即將輪替之時，國民黨讓它迅速通過，難道國民黨是老妓從良，突然變得很善良環保了嗎？

張景森在臉書表示，今天在立法院聽到吳斯懷的發言，心中產生一種非常奇妙的感覺。好奇怪！為什麼吳斯懷也支持國土法，反對修法？國土法被立院壓了23年都沒過，在2015年政黨即將輪替之時，國民黨讓它迅速通過，難道國民黨是老妓從良，突然變得很善良環保了嗎？

張景森說，推動國土法的這些好人很怕政府做壞事，他們想出來的辦法是把政府的手綁起來。想想看，當時國民黨和現在的吳斯懷們多想讓台灣政府沒有手啊！國土法幫他們辦到了！￼

他說，過去前後花了11年，政府才完成非都市土地使用的管制。現在國土法卻要政府4年內實施。發布後被劃成發展區的土地變黃金，被劃成農業區的土地變狗屎，而且5-10年內不准檢討、不准調整、不准變更。人民不鬧成一團，農業縣市不造反才怪！有問題就推給5～10一次的通檢。過去都市計劃通檢平均費時6.5年，規模大了幾十倍的國土計畫通檢更久。結論：不管人民需求或國家重大建設如何迫切，必須等待12-17年才能完成國土使用變更。

張景森並提及，國際經濟變動快速， 政府必須彈性快速反應，怕政府做壞事，不是把它的手綁起來，而是民主參與的變更審議程序。￼五年前誰會料到台商大量回台？誰會料到台灣要發展綠電？誰會料到違章工廠、民宿、農舍、原住民土地需要積極解決？誰會料到政府要發展大南方？￼過去的區域計劃法容許民間的開發許可，國家重大建設可以個案檢討變更，而這個草率推出的計畫，居然神聖到不許個案變更。

張景森文末說，一個變更要等12～17年，￼這種立法不是癱瘓台灣，什麼才是癱瘓台灣？台灣有這種立法，中國還需要吳斯懷嗎？

(中時 )