美股劇烈上沖下洗，導致美國公債價格不斷飆升、殖利率也持續不斷探底，美東時間6日凌晨2點30分，美國10年期公債殖利率觸及0.8081％歷史低點，連美國30年期公債殖利率也寫下歷史新低1.4186％。

對於美國公債殖利率屢創新低，據《巴隆周刊》報導，由於德國、瑞典的30年期公債殖利率為負，日本的10年期公債殖利率也為負值，據ICE BofAML Indices資料顯示，全球負利率債券市值高達13兆美元，顯示投資機構面臨市場不確定性，寧願將資金放在債券上也不願回到股市。

美國聯準會(Fed) 緊急降息2碼後，美元走強趨勢轉弱，10年期公債殖利率也跌破1%，但華爾街投行認為Fed今年還會再度降息2碼，會不會美債殖利率也進入負利率時代，就要看美國政府的防疫工作如何。若能控制得宜，Fed降息機率就會下降，美國2年期公債殖利率就有機會高於政策利率，因為投資人會比較有意願將資金放在風險較高、報酬率也較高的資產上。

據路透報導，美國副總統彭斯（Mike Pence）坦言，美國目前沒有足夠檢驗病毒的檢測試劑盒，美國總統川普先前已經指派彭斯負責美國新冠肺炎疫情的應對措施。

舊金山公共衛生主任 Grant Colfax 5昨日宣布，當地確診2名新病例，並無法確定感染源，這也代表舊金山可能出現社區傳播。美國加州州長 Gavin Newsom也在日前宣布，因應新冠肺炎疫情，加州進入緊急狀態。

美企為了進行防疫措施，Facebook告訴灣區員工待在家中並取消所有旅行，Gap在一名員工採檢為陽性後，關閉了位於紐約的總部。Google也在日前宣布，繼雲端大會Cloud Next活動改為線上後，4日更宣布今年的5月12~14日年度開發者大會Google I/O確定停辦，該活動每年於加州山景城總部海岸線圓形劇場登場，這次緊急宣布取消也為史上首例。

據《華盛頓郵報》報導，華府周圍的馬里蘭州州長Larry Hogan於5日晚間發布新聞稿，指出位於巴爾的摩（Baltimore）的州公共衛生實驗室已經檢驗出3起確診病例，為海外旅遊時遭到感染。

(中時電子報)