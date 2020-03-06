郵局口出入多，清潔人員每兩小時針對民眾頻繁使用的按鈕機器等消毒清潔。（王志偉攝）

花蓮個由局即日起針對出入民眾實施量測額溫。（王志偉攝）

新冠肺炎疫情持續升溫，中華郵政昨要求各郵局進行入口管制，量測體溫、酒精消毒等作業。花蓮38家郵局，其中17家人數不達3人，甚至有1人郵局，花蓮郵局局長張淑霞表示，3人以下郵局因人手不足，因此不用測量體溫，不過現場都配有酒精，作為洽公民眾及環境消毒用，也請民眾進入時別忘擦拭酒精，郵局也會提供一個安全的洽公環境。

花蓮縣幅遠遼闊，設置多達38家郵局，考量偏鄉使用郵務之便，有多達17家郵局只配有3個人，其中原住民鄉鎮萬榮郵局只有一人。因郵局每天有不少出入者，郵政總局通告因防疫需求，即日起只留一個進出口，對洽公民眾額溫槍測體溫，雙手噴灑酒精消毒。不過偏鄉人力單薄，恐難實施。

花蓮郵局局長張淑霞表示，花蓮環境特殊，3人以下郵局達17家，為了偏鄉服務，郵局仍不裁撤。但為洽公民眾測量體溫，因人力不足力有未逮，為了全力配合防疫，仍在每一偏鄉郵局配置酒精提供進入者消毒之用。

位在花蓮市最大郵局國安郵局，每天出入洽公約600人次，月初則可達近1千人次，不過疫情發生至今，平日約來到400人次，張淑霞表示，出入人次稍減，的確可見這波疫情已讓民眾減少外出的可能。也因國安郵局屬大局，在每一窗口，會接觸按鍵的機器如提款機、窗口密碼機等，每兩小時就會消毒，也感謝同仁為防疫的努力與付出。

(中時 )