新冠肺炎（COVID-19）延燒，不但3月全台的「瘋媽祖」遶境活動相繼取消，今（6日）宜蘭縣長林姿妙更宣布，已在當地連續舉辦21年的「綠色博覽會」將在今年首度停辦。不料消息一出，礁溪一間經營10餘年的溫泉會館又驚傳歇業消息。

因為疫情關係，今「2020綠色博覽會」才宣布停辦，甚至連國際童玩節也有可能就此取消，就在這節骨眼上，宜蘭礁溪鄉著名的溫泉旅館「冠翔世紀溫泉會館」竟也傳出將歇業消息。

《冠翔世紀》今日無預警貼出歇業公告，表示將於「4／01-9／30」進行為期半年的全館裝修，任何住房、餐飲、SPA等業務將在本月底（3／31）暫停，這也終止了13年以來的經營。

在疫情高峰期間，觀光餐旅業大受影響，很難不去臆測冠翔的歇業可能就是受新冠肺炎影響。《中時電子報》實際詢問業者，《冠翔世紀》表示，這次的修繕工程早已排定，絕非受疫情影響被迫歇業，「畢竟已經營10幾年了」。業者強調，實際裝修完成後將重新營運，繼續服務老顧客，不須多加臆測。

《冠翔世紀》無預警貼出歇業公告，表示將於「4／01-9／30」進行為期半年的全館裝修。（讀者提供）

(中時電子報)