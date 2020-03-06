民眾上傳的環保創意行動，為20天搭乘20次大眾運輸工具。（新北市環保局提供／許哲瑗新北傳真）

適逢世界地球日50周年，新北市環保局去年在臉書發起「2020愛地球新行動」，邀請網友發揮創意，以2個「20」發想環保新行動，迄今收到上百組創意稿件，為回饋民眾，環保局6日宣布加碼2名「新行動評審青睞獎」，獎品包括吸塵器、空拍機，活動至3月31日止。

環保局表示，地球環境愈來愈嚴峻，氣候變遷成為人類當前課題，環保局去年推出「2020愛地球新行動」，希望藉由網路力量，邀請民眾化口號為行動，共同守護地球。

環保局介紹，參與民眾只要發想2個與「Double20」相關的創意環保新行動，並在活動網頁「許願、行動拍照或攝影及分享」，截止3月31日止，作品將開放網友們投票，票數高者有機會獲得吸塵器、空拍機、GOPRO及禮券等獎品。

新北市環保局指出，活動迄今已收到上百組稿件，為回饋民眾，特別新增2名「新行動評審青睞獎」，將由主辦單位評選，鼓勵民眾發想更多別具心裁、有意義且有質感的行動方案，獎項為吸塵器和空拍機，此外作品還有機會在環保局今年舉辦的環保分享會展出，並納入政策推動、活動辦理的參考方案。

(中時 )