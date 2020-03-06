半導體通路商倍微科技（6270）今（6）日公佈109年度2月份集團營收（合併大陸子公司）為新台幣2.55億元，較今年1月份營收新台幣2.06億元成長23.74％，較去年同期新台幣1.69億元成長51.03％。本年度累計至2月營收為新台幣4.61億元，年增5.59％。

倍微指出，2月客戶依原始需求拉貨，惟去年同期適逢農曆過年，導致比較基期偏低，因而帶動上月營收顯著成長超過五成。

(工商 )

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