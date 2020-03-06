倍微2月營收2.55億元 年增逾五成 18:102020/03/06 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 半導體通路商倍微科技（6270）今（6）日公佈109年度2月份集團營收（合併大陸子公司）為新台幣2.55億元，較今年1月份營收新台幣2.06億元成長23.74％，較去年同期新台幣1.69億元成長51.03％。本年度累計至2月營收為新台幣4.61億元，年增5.59％。 倍微指出，2月客戶依原始需求拉貨，惟去年同期適逢農曆過年，導致比較基期偏低，因而帶動上月營收顯著成長超過五成。 (工商 ) #倍微 #新台幣 #月營收 #增逾 #半導體 也許您會感興趣 推薦閱讀 美元殺聲起 亞幣轉強 04:102020/03/03 財經要聞 三月142張保單降息 台幣占大宗 04:102020/03/03 財經要聞 瘋美元！美元保單元月新契約首破5成 15:312020/03/03 財經 《業績-電子商務》疫情刺激宅經濟，創業家兄弟2月營收年增逾5成 15:572020/03/05 財經 新台幣匯率連七升、破30元大關 16:362020/03/05 財經 新台幣連七升 衝上２字頭 04:092020/03/06 財經要聞 同期新高 創業家2月營收年增逾5成 04:102020/03/06 產業．科技 至上2月營收 年增逾108％ 04:102020/03/06 證券．權證 瑞昱2月營收創高 年增逾三成 04:102020/03/06 證券．權證 股匯雙殺 新台幣重返3字頭 16:272020/03/06 財經 財經熱門新聞 不只黑天鵝！油價大血崩兇手還有它 - 財經 殺3500點還沒完！MSCI警告：美股恐再崩3千點 - 財經 油價爆大災難？沙國最怕的狠角色快攤牌了 - 財經 美股續挫千點市場恐懼 美指期暴殺近700點 - 財經 全聯3／7開賣防疫酒精 600ml大罐裝 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。