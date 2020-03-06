證交所今（6）日宣布，上市公司若因近期新型冠狀病毒疫情致無法如期於3月31日公告申報去（108）年度財務報告，應向證期局申請延期公告申報並發布重大訊息。

證交所指出，上市公司若因近期新型冠狀病毒疫情致無法如期公告申報108年度財務報告，應經董事會通過預計展延時限、具體辦理時程（須洽會計師表示合理性意見）、去年度自結四大財務報表（合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表），於3月27日前檢附相關文件向金管會證期局申請核准。

證交所指出，申請延期公告申報去年度財務報告之上市公司應於下列三個時點發布重大訊息，以使投資人知悉其延期公告申報財報之原因、相關時程規畫、自結財報數、暨與會計師查核數之差異等資訊：

一、申請公司應於董事會通過向主管機關申請延期公告申報108年度財務報告時發布重大訊息，並同時提供可供投資人查閱自結四大財務報表之網站路徑，例如公司網站等。

二、申請公司應於取得主管機關准駁結果時發布重大訊息。

三、申請公司應於嗣後董事會通過去年度財務報告時發布重大訊息，並說明會計師查核數與先前公告自結數有無差異及差異原因等，並應同步完成iXBRL財務資訊公告。

證交所將於公開資訊觀測站上設置去年度財務報告延期公告申報專區，內容包括申請公司名稱、董事會通過申請財報延期公告申報日期、預計展延時限、主關機關准駁情形及完成財務報告公告申報日期等資訊，以使投資人完整知悉相關資訊。

(工商 )