台北市一家牛排館加盟店洪姓業者因滯納《就業服務法》遭罰鍰12萬多元，行政執行署台北分署透過台北市停車管理工程處即時通報機制，派員前往延壽街當場查扣洪男所有的1輛賓士車，洪男當天即繳清欠費將車取回。

台北分署表示，已與台北市府停管處建立欠費車輛的即時通報機制，能在第一時間獲知欠款義務人的車輛停放地點，並可派員前往查封，且由停管處提供場地供車輛停放。

台北分署認為此一機制建立後，促使義務人繳款成效良好，例如日前洪姓義務人自稱為連鎖牛排館加盟店老闆，被主管機關查獲非法聘僱外籍勞工，遭裁處罰鍰卻逾期未繳，由台北市政府勞動局移送執行，台北分署並接續執行洪男的滯納牌照稅、綜合所得稅案件，總計12萬餘元。

由於洪男名下有1輛2015年出廠的賓士車，頗具價值，因此台北分署上月20日接獲停管處通知，獲悉車停台北市延壽街，即由承辦人員會同移送機關抵達現場，當時車輛正由另名徐姓男子使用，當場交付車輛鑰匙，由分署將車帶回保管，而洪男發現賓士被扣，當天下午即清償12萬餘元欠費領車。

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(中時電子報)