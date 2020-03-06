受累新冠肺炎疫情影響，日產汽車方面，其在廣州花都、大連、鄭州的工廠已經復工，但湖北襄陽的整車工廠，要到3月11日後才會復工，由於中國零件短缺下，日產的九州工廠在2月一度停工，目前產能也未完全恢復。

日產2019年在中國市場的汽車銷售數量較前年下滑0.88%達155萬輛，中國市場佔日產全球銷量的三成，受疫情影響，2020年的銷售情形不樂觀。

日本Toyota方面，廣州、長春兩工廠已在2月17日工，但因為工人不足，還無法恢復日夜兩班制，原料供應尚未正常化。Toyota在武漢沒有工廠，相較其他汽車廠商打擊相對較小。

日本Toyota的財報顯示2019年4~12月的營益率比前年同期增加6.2%達2兆587億日圓，中國事業的貢獻度達12%。中國市場佔Toyota的營收比重雖然不若其他汽車大廠高，但汽車市場在大環境受疫情重創下，Toyota不可能不受影響。

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(中時電子報)