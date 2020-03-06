據日本媒體報導，目前日本汽車在中國的工廠，復工情形不順利，春節返鄉的員工因為各省的防疫隔離政策，還無法順利返工，到班工人只有五成，全體汽車工廠的產能只恢復了三成。

日本財經記者井上春男調查指出，中國的汽車工廠前景很不樂觀，至少半年內無法恢復正常百分之百的產能。日本各大汽車廠牌中，以生產基地在湖北的HONDA、日產汽車影響最大

HONDA在武漢的整車工廠原預定2月24日復工，但希望落空，最快可能是3月11日。HONDA去年花了926億日圓（約台幣266億元）在武漢投資第三座工廠，預定年產12萬輛車。HONDA在中國的工廠，一年可生產124萬輛車，其中一半產能都來自武漢工廠，另一工廠在廣州已經開工。

由於HONDA在英國、土耳其的工廠已經關閉，全面押寶在中國的結果，是損失慘重。HONDA在高成本、設備過剩影響下，營益率只有2.9%，遠遠比不上比Toyota的9％，加上如今武漢工廠無法順利復工之下，成本自然降不下來。（待續）

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(中時電子報)