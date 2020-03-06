20200228中天新聞 劉真「聽女兒聲音流淚」辛龍：願用生命換愛妻

「國標舞天后」劉真因心臟開刀搶救至今一個月，經傳多次開頭顱清血塊後，一直相守在身邊的先生辛龍，也心碎斷絕外界聯繫，北榮今首打破沈默，駁斥假消息，同時有院內人士也指劉真活的好好的，好友得知都繼續為她集氣。辛龍和劉真結婚以來，一直是娛樂圈的模範夫妻，辛龍更是有名的寵妻魔人，這段姻緣原來也是劉真歷經兩段苦戀所換來。

劉真初戀轟動政大學校園

劉真初戀故事非常有名，幾乎轟動了政大校園，對第一任男友校園告白氣球的故事，劉真之前多次接受專訪都有提到，也說了當年這個場景，讓她感動又甜蜜的同時，也夾雜有些丟臉。

和初戀交往2年間，劉真甚至見過男方爸媽，那時她以為會走上婚姻路，但是她實在太愛跳國標了，卻沒有得到對方的認同，兩人走上分手路。

為跳舞放棄上班族工作 愛情也遠離

在政大畢業後的劉真，當過一時間上班族，後來不顧家人反對下辭去工作專心練舞，當年和父母翻臉的情況下，還好有第2任男友Frank貼心相伴。劉真曾說過第二任男友當時也在銀行工作，常帶她到郊外玩，一開始交往時，男友是支持她跳舞，因為這樣彌補了她和家人之間的裂痕，但因為她常出國比賽和表演，兩人漸漸疏遠，最後從別人口中聽到男友有了新戀情，第二段戀情結束後空窗很久。

後來發生了露點事件，讓劉真難過很久，深怕嫁不出去，也不想和圈內人或國標界的人談戀愛，受傷很久。

劉真生命中的真命天子辛龍。(本報系資料照)

真命天子原來就在身邊 辛龍來的是時候

談起和辛龍的愛情故事，劉真說是一起在《超級模王大道》當評審時認識，辛龍很主動和她聊天要電話，這樣簡單就展開一段戀情，兩人交往時，劉真演出《台灣舞孃》，她常練到全身傷，那時，他說：「寶貝妳一定要這麼辛苦嗎？妳不要再跳了好不好。」。

劉真和辛龍這一對「美女與野獸」的組合，原本不被看好，但是真正讓她心動的是，辛龍財產不是上億的人，卻願意花五、六百萬辦一場海島婚禮，而且懷孕期間天天煮燕窩給她喝，呵護備至。如今陪在劉真病床前的辛龍，已不是心碎可形容，只希望能有轉機出現，讓劉真渡過生命關卡。

(中時電子報)