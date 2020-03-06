壯闊畫面值得一看。（新北市觀旅局提供／許哲瑗新北傳真）

新節目名稱分別為「螢火蟲流星雨」和「天鵝戲水」。（新北市觀旅局提供／許哲瑗新北傳真）

細膩的動畫繪圖技術，展現栩栩如生的水幕投影。（新北市觀旅局提供／許哲瑗新北傳真）

一年一度新北市碧潭水舞光影秀首度邀請來自新加坡的「國際團隊」合作策劃，不僅獨創專屬交響樂作為水舞配樂，更結合雷射打造繽紛光影，投射於3組20公尺寬的水幕上，2月14日登場以來讓民眾驚艷連連，新北市觀旅局表示，3月8日起將新推出2首強檔新節目，名稱分別為「螢火蟲流星雨」和「天鵝戲水」，以細膩的動畫繪圖技術，展現栩栩如生的水幕投影，壯闊畫面值得一看。

新北市觀旅局表示，碧潭水舞光影秀將自3月8日起，推出2首強檔新節目，分別為「螢火蟲流星雨」和「天鵝戲水」，這兩首節目將碧潭園區內繽紛裝置藝術及和美山上景觀生態，以細膩的動畫繪圖技術，展現栩栩如生的水幕投影，除呼應碧潭觀光特點外，也將帶來更豐富多樣的水舞與水幕完美搭配。

新北市觀旅局指出，每首節目演出時間為4分半鐘，於每晚6時至8時30分，每整點及半點演出；「螢火蟲流星雨」這首節目，療癒音樂結合水之藝術，由月亮緩緩於水幕升起，璀璨流星劃過天際，一閃一閃的螢火蟲紛飛於碧潭幻境中，帶領觀眾與絢爛月光、星光及螢光下共舞。

「天鵝戲水」則藉由清麗俏皮的流暢樂曲，以輕快的水舞躍動傳達碧潭的歡樂氣氛，碧潭愛神邱比特自由飛翔，於春暖花開時傳遞愛的氛圍，優遊碧潭的天鵝船伴隨著歡笑聲，帶給民眾滿滿的溫暖回憶。新北市觀旅局表示，未來將陸續推出更多特色組曲及精彩節目，帶給民眾一次又一次絕無僅有的碧潭聲光盛會。

觀旅局長張其強指出，碧潭風景區開闊且景觀優美，除了可漫步在西岸「和美山自然步道」，欣賞沿途近200種原生種育蝶植物、登上山頂遙望101大樓，4月份和美山上更將有美麗的螢火蟲紛飛，走出和美山步道即可銜接具悠久歷史的「碧潭吊橋」，或是俯瞰小赤壁的奇岩景觀，或騎天鵝船悠閒欣賞「碧潭風景區」的湖光山色，相當適合規劃一趟放鬆身心的小旅行。

(中時 )