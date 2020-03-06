受陸美貿易戰及新冠肺炎疫情停工影響，政府積極替廠商尋找第二供應鏈。外貿協會貿協鎖定美國在美洲的第一大貿易夥伴國墨西哥，與三大經貿公會組織簽署或。明天(7日)更將組團赴墨西哥及南美洲辦理貿易洽談會，協助汽車業及零組件業在摸西哥發展供應鏈。

貿協上月(2月)15日至22日籌組墨西哥投資貿易布局團訪墨，與貢獻墨國30％GDP的全國工業總會(CONCAMIN)簽署合作備忘錄。而擁有超過2,000家出口商的墨國外貿商務協會，也正著手草擬與貿協簽定MOU，共創貿易機會。

另外，會員分布最廣的墨西哥製造公會表示，將提供未來貿協率團至墨西哥時相關協助，並研擬10月組團訪台計畫，台墨關係跨出重要的一步。

從3月7日至22日，貿協還要組團赴墨西哥市及南美洲各站辦理貿易洽談會，考察當地通路市場。同時規劃7月22日至24日於拉丁美洲汽車售後市場最重要國際貿易展覽—墨西哥汽車零配件展設置台灣精品館。

墨西哥為全球第15大經濟體，擁有1億2500萬人口，是我國在拉丁美洲第1大投資貿易國。墨西哥強於汽車生產，全球95％第1階汽車零配件供應商(600家)都在墨西哥設廠。新簽訂的美加墨（USMCA）的新自製率的條件，也將有利於汽車業及其他製造業在墨西哥發展。

(中時 )