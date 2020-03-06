韓中央防疫對策本部6日公布疫情現況，該國截至當日下午新增309確診病立，新增7人死亡，共累計6593病例、43死。由於新天地教大邱教會與大部分感染個案有關，讓該教眾矢之的，雖然新天地日前表示願意捐出120億韓元（約3億台幣）抗疫，其中多數指定給大邱市，但仍遭市長拒絕。

據韓聯社報導，新天地5日向韓國募捐機構「社會福利共同募金會」捐款120億韓元，但大邱市長權泳臻對此表示，大邱社會福利共同募金會已拒絕接受新天地捐出的100億韓元，另外，社會福利共同募金會中央會也拒絕接受其餘20億韓元捐款。

權泳臻並直斥，該教會及會長李萬熙目前不是應該交錢，而是積極配合抗疫，稱部分新天地教徒仍然拒絕接受新冠肺炎的檢測和治療，「許多確診教徒以各種理由拒絕進入治療中心」，造成防疫工作造成巨大混亂，敦促他們積極配合防疫工作。

權泳臻並向李萬熙喊話，如果他還對國民們抱有一點歉意的話，就該積極協助，負責任地積極協助教徒參與防疫工作。

(中時電子報)