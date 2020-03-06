新冠肺炎疫情持續延燒，為了協助高雄市校園防疫，韓國艾多美公司6日秉持愛心不落人後的觀念，捐贈1萬6000片的兒童口罩給高市教育局，共同保護學生健康，防止疫情進入校園，也呼籲更多社會企業一起關心校園防疫。

艾多美公司對於高雄的學子有莫大的貢獻，除了在防疫期間捐贈口罩，讓學生們有安全的學習環境，艾多美也將每年舉辦公益路跑所收取的報名費全數捐獻給高雄偏鄉學校，推動體育發展相關活動，近年除了高雄地區的學校，更延伸至屏東地區，嘉惠高屏偏鄉共16所學校。

教育局長吳榕峯表示，相當感謝艾多美公司，在抗疫期間，校園學童必須到校上課，慨捐1萬6000片兒童口罩助校園防疫，幫助家庭減少為孩子準備口罩的不便；教育局會立即將這批口罩，全數配送到各校園，讓校園多一份保護多一份安全。

艾多美董事長具多謨表示，校園已開學，得知不少家長為了購買兒童口罩不易焦急，艾多美在13個國家地區有法人，但仍以先照顧台灣國人第一，未來有能力再陸續幫助其他地區，公司秉持關懷做公益，立即捐出兒童口罩，希望與大家共同抗疫，讓更多學童保護身體健康。

(中時 )