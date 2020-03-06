苗栗市田心謝氏陳留堂整體修復工程，6日舉行開工典禮。（巫靜婷攝）

苗栗市田心謝氏陳留堂整體修復工程，6日舉行開工典禮。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府文化觀光局向客家委員會爭取補助，辦理苗栗縣歷史建築「苗栗市田心謝氏陳留堂」整體修復工程，6日舉行開工典禮，文化資產科指出，修復活化以保存建築原貌為原則，展示客家文物及伙房建築特色，將作為傳承客家文化的重要據點，預計明年5月完工。

苗栗市田心謝氏陳留堂整體修復工程，獲客委會核定納入「2019年度客家文化生活及產業環境營造計畫」，總經費達3800萬元，文觀局指出，為期15個月的修復歷程將完整記錄、呈現，修復後的空間也會做為歷史建築空間保存區、文史典籍展示區、客家禮儀教學區、課後輔導教室及社區活動等區域。

田心謝氏陳留堂興建於1932年，建築融合客、日、洋裝飾風格，見證福建汀州客家族群，在苗栗地區2次移民的重要歷史，建築上保留傳統客家建築特，呈現當時桃竹苗地區木作流行的「徐清匠派」，具有地方客家族群教育意義，並體現客家人慎終追遠的美德，2009年獲登錄為苗栗縣歷史建築。

苗栗市田心謝氏陳留堂年久失修、屋頂坍落。（巫靜婷攝）

因年久失修，2011年間客委會曾撥補經費加固保護，但祠堂重要空間如堂下、廊廳、巷路等仍亟待整體修復，局長林彥甫指出，田心謝氏陳留堂屋頂破損，北側落鵝間祝融殘害，還有蟲蟻蛀蝕等情形，修復工程不僅可保存謝氏族人祭祖的重要據點，也凸顯汀州移民的歷史淵源。

苗栗市田心謝氏陳留堂整體修復工程，6日舉行開工典禮，客發中心主任何金樑（左二）與謝氏後代聊歷史。（巫靜婷攝）

苗栗市田心謝氏陳留堂整體修復工程，6日舉行開工典禮，建築師簡報說明。（巫靜婷攝）

(中時 )