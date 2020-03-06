高雄漢王洲際飯店祭出超高規格防疫，引進40Ｗ的UVC紫外線燈，遊客進入電梯就消毒。（漢王洲際飯店提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄漢王洲際飯店不接待有發燒等疑似症狀的旅客，並拒絕「防疫旅館」想法。（柯宗緯攝）

因應新冠肺炎疫情，高雄漢王洲際飯店總裁林富男指出，原本14樓、197間房，關到剩下3層80間，近來住房率不到2成，1天約20間，但飯店加強防疫工作，在SARS期間就購入5台40Ｗ的UVC紫外線燈，「幾乎全台只有我們有這種高規格」，用來徹底消毒，就連電梯也有裝設。

林富男透露，不止住過的房間測底基本清潔、消毒，還使用1台要價數十萬元的UVC紫外線燈，也就是開刀房在用的殺菌燈，旅客進入電梯裡頭就自動消毒，但人不能照太久，1樓至14樓頂多才30秒鐘，而房間也會用UVC燈照10分鐘。

林富男表示，現在這款UVC燈或許有錢也買不到了，幾乎全台可能只有我們有，因為太太是學醫的，在當年SARS發生時就購買，也發揮一定作用，能夠將細菌、病媒通通消掉，也獲得醫生認證。

針對疫情，他認為，有人說6月會結束，但從長期來看，並不是溫度高，就會結束，「如果溫度升高會轉緩的話，為何馬來西亞新加坡，疫情不斷擴開？」

高雄漢王洲際飯店已關閉大多樓層，只剩3層樓，整體住房率約1成多。（柯宗緯攝）

(中時 )