台中市和平區山地管制區走入歷史！國防部及內政部日前公告解除「和平區山地管制區」自3月6日生效。即日起攀登谷關七雄、大雪山林道沿線的登山步道、梨山地區的著名山嶽、雪山山脈的武陵四秀等，毋須再申請入山證。但警方提醒，進入國家公園生態保護區或林務局規範之自然保留區仍有相關規範，民眾入山前應先申辦相關許可證件。

過去考量國家安全，依「國家安全法」及「人民入出台灣地區山地管制區作業規定」等相關法規，進入山地管制區前應申請入山證。

和平警分局表示，山地管制區未解除前，民眾申請入山前或進入山區期間，如有颱風預報，警方都會逐一聯繫申請入山民眾，勸導勿入山，並聯繫已入山民眾儘快下山，以保障民眾安全。

由於不少遊客忽略申請而逕行從事登山健行活動，衍生許多爭議，行政院相關部會徵詢地方意見後，國防部及內政部日前公告解除，宣布自3月6日起免辦入山許可證。

和平區登山健行的步道有著名的谷關七雄，是屬於中部著名的中級山，包含八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山及大雪山林道沿線的鳶嘴山步道、稍來山步道、橫嶺山步道、200林道、230林道等。

梨山地區的名山有北二段步道、雪劍線步道、無明山步道、甘薯峰、志佳陽山、730林道步道、南湖大山、桃山、池有山、品田山及雪山等著名山嶽，其中雪山為臺灣第2高峰，雪山山脈位居臺灣山脈群北脊，以雪山主峰為山脈之最高峰，海拔為3886公尺，另桃山、池有山、品田山和喀拉業山合稱為武陵四秀。

雖然和平區山地管制區已走入歷史，入山前毋須再申請入山證，但警方也提醒，進入國家公園生態保護區或林務局規範之自然保留區仍有相關規範，民眾入山前應先瞭解國家公園申辦入園證及林務局申辦自然保留區許可之相關規定。

為了維護登山安全，和平警分局呼籲民眾，入山前請做好行程規劃並備妥登山裝備，隨身攜帶行動電話、下載GPS程序之APP或地圖等器材，並攜帶足夠的食糧、飲水、雨衣、禦寒衣物、急救包、手電筒或頭燈、指北針等，並應與有經驗之登山者結伴上山，如果是屬於高山，應有嚮導，切勿單身前往，且天候不佳時，請勿勉強入山，以避免發生危險。

(中時 )