球迷等待已久的東南亞職籃(ABL)富邦勇士賽事更動訊息終於公布，因應新冠肺炎疫情影響，富邦6日宣布本季剩餘3場主場例行賽，都將採取閉門打、不開放觀眾入場方式進行，也讓球迷親眼目睹「野獸」林志傑傷癒復出戲碼暫告落空。

富邦勇士宣布包含早已宣布延期的3月7日主場出戰寶島夢想家，以及3月28日主場出戰越南西貢熱火、3月29日主場遭遇菲律賓火焰，都將採取閉門方式進行，假如球迷已經先行購票，可從即日起到29日前往ibon售票系統退票。

只是問題來了，儘管7日這場台灣內戰延期未定，可是夢想家包含總教練朱利亞斯，以及杰倫、塔克、瓦金斯等洋將都已經暫時離台，短期內恐怕沒法趕回台灣效力，ABL假如堅持這場台灣內戰馬上要打，夢想家恐怕只能全本土應戰。

此外，富邦勇士本月底主場遭遇的對手，雖都還沒被列在旅遊疫情警示當中，卻必須承擔一定風險，無論是對球員、裁判、工作人員、記者等人，都有可能在球場接觸到確診患者，更何況誰能保證越南與菲律賓屆時不被列在旅遊警示國家。

(中時 )