蘇打綠先前驚喜在青峰演唱會上合體並推出〈Tomorrow will be fine.〉新歌，此次找團員所生孩子組「蘇打綠二代」幫忙宣傳，巧的是剛好組成5男1女，由年紀較長的家凱兒子「Edward」帶頭，阿福的一雙兒女「軒軒」、「菲菲」；小威的兄弟檔「小Star」、「小Moon」；馨儀的新生報到兒「小堅果」，超萌陣容提醒大家訂閱頻道、喜歡影片請按讚，將會送上「蘇打屁屁」，童言童語讓粉絲直呼是「最萌彩蛋」。

為了讓「蘇打綠二代」集合，動員將近20位工作人員，想辦法讓6位小朋友同時看鏡頭，還要說出一樣的台詞，短短4句話蘇打綠團員與工作人員們使出渾身解數，才完成「史上最艱難任務」，Edward、小Star不時加碼PK表情與動作受封「撩妹王」，害羞的軒軒、菲菲，以及年紀較小的小Moon、小堅果，眾孩子們天然呆萌的模樣，讓現場工作人員們母愛大噴發。

蘇打綠「二代」超萌6娃幫爸媽宣傳。（環球音樂提供）

青峰從小看家凱兒子Edward長大，兩人感情相當好，每次出遊或夜宿家凱家，Edward都說要和青峰爸爸一起睡，常被開玩笑是青峰生的，「真爸爸」家凱忍不住吃醋嚷：「你們就去上那個爸爸去哪兒的節目吧！我會好好的。」

而蘇打綠sodagreen official YouTube頻道訂閱破6萬人，歌迷期盼已久的「蘇打誌」也將嶄新登場，更特別取名「蘇打屁屁」，不只有以往錄音日記、創作分享，也會分享如同朋友間聊天打屁的精彩內容，敬請粉絲期待，近期也將釋出一波特別驚喜。最新單曲〈Tomorrow will be fine〉所得版稅將捐贈台灣兒童暨家庭扶助基金會，希望這首歌曲不只能安慰自己，也能幫助別人。

蘇打綠〈Tomorrow will be fine.〉新歌找團員孩子組「蘇打綠二代」幫宣傳。（環球音樂提供）

(中時 )