蘇打綠先前驚喜在青峰演唱會上合體並推出〈Tomorrow will be fine.〉新歌,此次找團員所生孩子組「蘇打綠二代」幫忙宣傳,巧的是剛好組成5男1女,由年紀較長的家凱兒子「Edward」帶頭,阿福的一雙兒女「軒軒」、「菲菲」;小威的兄弟檔「小Star」、「小Moon」;馨儀的新生報到兒「小堅果」,超萌陣容提醒大家訂閱頻道、喜歡影片請按讚,將會送上「蘇打屁屁」,童言童語讓粉絲直呼是「最萌彩蛋」。

為了讓「蘇打綠二代」集合,動員將近20位工作人員,想辦法讓6位小朋友同時看鏡頭,還要說出一樣的台詞,短短4句話蘇打綠團員與工作人員們使出渾身解數,才完成「史上最艱難任務」,Edward、小Star不時加碼PK表情與動作受封「撩妹王」,害羞的軒軒、菲菲,以及年紀較小的小Moon、小堅果,眾孩子們天然呆萌的模樣,讓現場工作人員們母愛大噴發。

蘇打綠「二代」超萌6娃幫爸媽宣傳。(環球音樂提供)

青峰從小看家凱兒子Edward長大,兩人感情相當好,每次出遊或夜宿家凱家,Edward都說要和青峰爸爸一起睡,常被開玩笑是青峰生的,「真爸爸」家凱忍不住吃醋嚷:「你們就去上那個爸爸去哪兒的節目吧!我會好好的。」

而蘇打綠sodagreen official YouTube頻道訂閱破6萬人,歌迷期盼已久的「蘇打誌」也將嶄新登場,更特別取名「蘇打屁屁」,不只有以往錄音日記、創作分享,也會分享如同朋友間聊天打屁的精彩內容,敬請粉絲期待,近期也將釋出一波特別驚喜。最新單曲〈Tomorrow will be fine〉所得版稅將捐贈台灣兒童暨家庭扶助基金會,希望這首歌曲不只能安慰自己,也能幫助別人。

蘇打綠〈Tomorrow will be fine.〉新歌找團員孩子組「蘇打綠二代」幫宣傳。(環球音樂提供)

(中時 )