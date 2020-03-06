男子為了借衛生紙卻付出慘痛代價！中和區一名51歲的鍾姓男子，2月時前往早餐店用餐，因流鼻水向店家借衛生紙，但當時店家沒聽到請求，男子憤而當眾嗆說：「我剛從武漢回來」，當下民眾嚇得趕快打電話報警，警方將人帶回調查發現，這名男子沒去過武漢也沒有染病，今日新北地檢署依違反「傳染病防治法」中的「散播有關傳染病流行疫情之不實消息罪嫌」將鐘男起訴。據了解，51歲鍾姓男子吃早餐時流鼻涕，請店員拿衛生紙，但當時店內繁忙，可能沒聽到請求，當下男子覺得不受尊重火大，除了脫口說出自己剛從武漢回來，還在店內摔毀餐盤及翻桌，警方獲報通知，立即前往現場處置。鍾男舉動不僅嚇壞民眾，還要面臨高額罰金，成為亂嗆「我從武漢回來的」被起訴的首例。檢方認為，鍾男明知在非常時期散布不實謠言，但考量他近期因母喪而心情低落，建議法院量處適當之刑。

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(中時電子報)