廖素惠（右）拜訪越在嘉文化棧負責人阮金紅（左），其中融合台灣元素的越南國服讓他眼睛一亮。（台灣世代教育基金會提供／張亦惠嘉縣傳真））

台灣世代教育基金會執行長廖素惠日前到嘉義縣民雄鄉的「越在嘉文化棧」，拜訪紀錄片導演阮金紅與蔡崇隆夫婦，感謝阮金紅在新住民議題領域上的付出與貢獻，也意外發現阮金紅所設計的越南國服上，結合了台灣各地景點，讓人眼睛為之一亮。

阮金紅致力推廣新住民議題，她與定居在新北市的新住民姐妹服裝設計師武清清，設計了10套融入台灣意象的越南國服，這10套台灣景點國服系列，結合了台灣在地文化特色，包含許多台灣知名景點，相當特別。

阮金紅說，當時與武清清致力宣傳越南國服，她認為台灣風景是很美麗的，尤其嘉義阿里山在越南饒富盛名，所以10套台灣景點國服有2款是在嘉義縣，其中阿里山櫻花、茶園及阿里山火車的款式深受姐妹喜愛，還有在地民雄演藝廳圖案的國服，讓新住民穿上有嘉義景點的國服，也代表著認同台灣，認同自己是這片土地的一份子。

廖素惠表示，阮金紅很用心將台灣文化特色放入在自己家鄉越南國服上，不僅只是為了生活，而是熱愛認同台灣這片土地的表現，她很努力將台灣的土地、文化，以及台灣人的情感與新住民情感密切融合在一起，這種就是女力精神的代表。

(中時 )