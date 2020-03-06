新冠肺炎疫情嚴峻，不少表演相繼取消，藝文工作者面臨收入驟減窘境，紙風車劇團推出線上劇場「紙風車返笑日」活動，只要獲選即可獲得生存獎金3000元，嘉義縣長翁章梁獲悉紙風車用心後，決定以實際行動支持，只要是設籍嘉義縣的藝文朋友入選，3000元生存獎金由嘉義縣政府支付，希望能陪伴藝文界共度難關。

受到新冠肺炎疫情影響，室內及大型藝文活動大多取消或延期，導致不少藝文工作者失去演出機會，收入驟減甚至無收入，生計受到衝擊。紙風車劇團日前宣布推出線上劇場－「紙風車返笑日」活動，鼓勵相關從業人員拍片上傳，賺取生活費，詳細活動辦法公布在紙風車網站。

翁章梁表示，自己出身農村，知道鄉下孩子對藝文鑑賞能力的渴望與不足，因此長期推動「藝術走進鄉里」這樣的藝文政策，上任以來也請來紙風車深入偏鄉進行多場演出，劇團的表演讓大人小孩都很開心，因此這次幫助藝文界朋友度過難關，絕對義不容辭，只要響應設籍嘉義縣的藝文工作者拍片獲紙風車錄取者 ，獎金由縣府支付。

嘉義縣文化觀光局指出，文化部已針對武漢肺炎疫情提出藝文紓困措施，包括短期紓困方案11億元，還有後續振興措施4億元，縣府也會協助藝文工作者提出申請，減輕新冠肺炎疫情對藝文產業的衝擊。

(中時 )