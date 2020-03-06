「高雄一日農夫」農村體驗品牌深植人心，受到國內外遊客喜愛。（林雅惠攝）

高雄大樹區金鑽鳳梨進入盛產期，卻遇上新冠肺炎，外銷通路受挫，國內一日農夫活動也因民眾宅在家受影響，農業局長吳芳銘為挽救情勢，首度走進鳳梨園區開直播，與網紅高鈞鈞、高雄市議員邱于軒及台北市議員游淑慧、侯漢廷聯手行銷大樹鳳梨。

直播中，吳芳銘介紹了鳳梨相關產品，例如有機鳳梨果乾、鳳梨蔭醬、鳳梨酥等，也讓大家試吃新鮮的鳳梨；看到鳳梨果乾與新鮮鳳梨懸殊的體積差異，讓侯漢廷驚訝表示：「太奢侈了，可以這樣吃嗎？」而邱于軒則是吃完現削鳳梨後，立馬表示：「我相信下一個會更甜，可以再削一個！」。

一行人歡樂的採果氣氛，讓網友們直呼想到現場一同採摘，線上觀看直播有4400餘人，直播後2天總觀看人次達7萬多，吳芳銘說，希望透過鳳梨採果體驗的直播，傳達給全球華人朋友，來高雄一探高雄農村的魅力！

「高雄一日農夫」農村體驗品牌深植人心，遊客客源多元，全國各地都有遊客參與、港澳星馬及東南亞國外旅客也會慕名而來，吳芳銘鼓勵大家走出戶外呼吸新鮮空氣及到鳳梨園採收鳳梨，但因正值新冠肺炎防疫期間，為防群聚感染，3月份起改不搭遊覽車前往，而由報名遊客自行前往。

首批開放報名明、後2天就有66人參加，超過5成，下周六、日開放120位名額，想參加民眾要趁早，農業局盼藉由改變活動模式，能讓遊客安心又能體驗採果樂趣。

(中時 )