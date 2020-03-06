據意大利安莎(ANSA)通訊社報導，梵蒂岡發言人布魯尼(Matteo Bruni)宣布已有一名患者確診感染新冠肺炎，當地時間3月6日早晨梵蒂岡衛生局的所有門診服務全部暫停，以對該確診病例昨天看診時接觸過的地方進行全面消毒。梵蒂岡並啟動衛生防疫計劃，同時通知意大利主管當局。

梵蒂岡新聞室主任布魯尼說，這位確診患者是昨天到醫院就診後，被轉往傳染科進行檢測後確診，今日一早便對外宣布。該醫院今天除急診部門持續運作外，已停止所有門診，以便進行全面消毒。

意大利是歐洲新冠肺炎疫情最嚴重的國家，累計確診案例已達3858例，死亡則有148例。其中最嚴重的是意大利北部地區，而梵蒂岡也正好位於北部的羅馬西北部，教廷大部分工作人員的居住與生活都在意大利，很容易把已擴散的疫情帶進梵蒂岡城區。

梵蒂岡日前才為出現感冒症狀的教宗方濟各進行新冠病毒檢測，結果呈現陰性。

至於這位被確診的人員是教廷的雇員、神職人員或警衛人員，發言人布魯尼沒有進一步說明。

外媒認為，為避免疫情在教徒間擴散，梵蒂岡當局可能暫停教宗每周三公開接見教徒的活動。

(中時電子報)