逐筆交易3／23上路 新增「委託改價」功能 18:432020/03/06 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 從3月23日起，台灣證券市場實施盤中全面逐筆交易後，證交所表示，為提升效率，新增限價委託修改價格功能，投資大眾直接修改價格，不用再像現在須先刪除舊委託，再新增新價格的委託。 注意事項如下： 一、全時段均可改價，包括逐筆交易時段（盤中）及集合競價時段（開、收盤及盤中瞬間價格穩定措施實施期間）。 二、僅提供限價委託之價格修改。限價不可改為市價、市價也不可改為限價。 三、平盤下不得放空之有價證券，選擇以「借券賣出」或「融券賣出」之投資人，不得將價格改為平盤以下。 (工商 ) #委託 #逐筆交易 #盤中 也許您會感興趣 推薦閱讀 高現金殖利率加持 聖暉早盤漲幅逾5％ 10:022020/03/02 財經 外資逢低進場？ 新台幣早盤勁揚2角、亞幣最強勢 10:202020/03/02 財經 《證交所》證交所結合「這群人」，推廣逐筆交易 15:402020/03/02 財經 新式委託傻傻分不清？「這群人」告訴你! 17:242020/03/02 財經 逐筆交易小學堂-系列報導1－新式委託分不清？ 這群人告訴你 04:102020/03/03 證券．權證 股匯雙漲 新台幣盤中升破30元大關 14:132020/03/03 財經 《盤中解析》神山護駕，台股穩當 10:002020/03/04 財經 開收盤時段 僅限價ROD委託 04:102020/03/05 產業特刊 優盛、上揚 3/6起預收款券 17:592020/03/05 財經 《店頭市場》優盛、上揚6日起預收款券 08:182020/03/06 財經 財經熱門新聞 不只黑天鵝！油價大血崩兇手還有它 - 財經 殺3500點還沒完！MSCI警告：美股恐再崩3千點 - 財經 油價爆大災難？沙國最怕的狠角色快攤牌了 - 財經 從小弟變總裁！73歲飯店教父寫下亞都麗緻傳奇 - 財經 美股續挫千點市場恐懼 美指期暴殺近700點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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