從3月23日起，台灣證券市場實施盤中全面逐筆交易後，證交所表示，為提升效率，新增限價委託修改價格功能，投資大眾直接修改價格，不用再像現在須先刪除舊委託，再新增新價格的委託。

注意事項如下：

一、全時段均可改價，包括逐筆交易時段（盤中）及集合競價時段（開、收盤及盤中瞬間價格穩定措施實施期間）。

二、僅提供限價委託之價格修改。限價不可改為市價、市價也不可改為限價。

三、平盤下不得放空之有價證券，選擇以「借券賣出」或「融券賣出」之投資人，不得將價格改為平盤以下。

(工商 )