愛在疫情蔓延時，壽險業拼關懷。富邦人壽6日宣布，若是第一線防疫人員且是富邦人壽醫療險保戶，不幸確診新冠肺炎，若是醫護人員將提供5萬元慰問金，若是衛福部、疾管局及各地衛生所防疫人員則致贈慰問金2萬元，若非防疫人員，但只要是富邦人壽醫療險保戶5月底前若確診新冠肺炎，一律加碼慰問金6千元。

新冠肺炎疫情仍在升溫，壽險業關懷保戶措施從最早的保費緩繳、保單借款及房貸等本息緩繳，保單擴大解釋將新冠肺炎納保等，已擴大到提供醫護人員慰問金、以視訊生調取代部分體檢等。

目前如國泰人壽、台灣人壽都是對其醫療險保戶且是醫護人員部分，若不幸確診新冠肺炎，將提供5萬元慰問金。

富邦人壽5日即宣布，從即日起至5月底，為向第一線的防疫人員致意，特別額外給付慰問金表達關心之意，若在執行職務時確診感染新冠肺炎，將額外提供保戶且為醫護人員5萬元慰問金，若保戶雖不是醫護人員但為衛福部、疾管局、各地衛生局（所）的防疫人員，且因負責新冠肺炎疫調、檢驗、管控追蹤等工作而罹患新冠肺炎者給付慰問金2萬元，其餘非屬防疫人員之確診新冠肺炎保戶給付6,000元慰問金。

另外，富邦人壽強調配合政府防疫工作，減少民眾出入醫療院所的防疫原則，針對抽樣體檢與高齡體檢，即日起至5月底將以「視訊生調」啟動「體檢替代方案」，即防疫期間保戶無須前往醫療院所進行健康檢查，可申請透過視訊裝置來確認健康狀況，此服務將視疫情需要評估是否展延。需要進行高齡體檢的保戶，除提供生調替代方案外，亦可自行提供近一年內之健檢報告替代，以減少進出醫院之必要。

富邦人壽亦表示，已投保住院醫療險（日額型與實支實付型）的保戶，若感染新冠肺炎住院者，不論新舊險種，皆採「從新從優」原則，依條款約定給付項目辦理理賠，不視為除外責任，新冠肺炎療程中若入住負壓隔離病房，將比照加護病房標準給付，有手術保障的保戶，因治療必要施行插管處置者，比照氣切手術給付手術醫療保險金。

(工商 )