曾演過電影《雙瞳》的演員林涵，3年前成立電影公司「繁盛映畫」轉戰幕後，去年曾發行金馬獎最佳影片《大象席地而坐》，6日又推出新片《導演先生的完美假期》，找來演員謝欣穎、連俞涵、葉星辰、高英軒等人試片推薦，當中林涵和謝欣穎更是有20年交情的老朋友。

演員葉星辰也現身觀影。（繁盛映畫提供）

林涵表示自己跟謝欣穎大約在15歲的時候就相識，「我們從當模特兒就認識了，一開始都是先拍廣告，她知道我本來就是學幕後的，會互相鼓勵對方工作加油，她也說我現在做自己喜歡的事情蠻好的。」謝看完片後也錄製推薦短片，幫電影宣傳。

《導演先生的完美假期》榮獲奧斯卡最佳國際影片巴勒斯坦代表、法國坎城國際影人費比西獎、法國盧米埃獎最佳聯合製作獎，並在影評網站爛番茄 獲92 分好評，是巴勒斯坦名導伊利亞蘇萊曼睽違10年放眼全球的幽默鉅作，同時也是他溫柔獻給家鄉的一封情書，有趣的是，全片由導演本人自導自演加自嘲，堪稱暗黑幽默版的《享受吧！一個人的旅行！》電影上映中。

(中時 )